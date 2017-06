Serie B, crisi Verona: il Cittadella ne fa 5 e si avvicina

Secondo pesantissimo ko in altrettante giornate per la capolista Verona, che nell'anticipo del venerdì sera della 15esima giornata di Serie B cade rovinosamente 1-5 sul campo del Cittadella e vede avvicinarsi la neopromossa a soli due punti di distanza.

La squadra di Pecchia, reduce dal clamoroso 0-4 del Bentegodi col Novara, parte fortissimo e al primo minuto è già in vantaggio grazie a Pazzini, che è lesto a sfruttare un'indecisione della retroguardia di casa. Nei primi 15' in campo ci sono solo i gialloblu, la partita sembra in discesa, ma al 18' un'uscita sconsiderata di Nicolas consegna a Iori il pallone dell'1-1. Il Verona accusa il colpo, perde certezze, i padroni di casa prendono coraggio e soprattutto sfruttano la serata da dimenticare del numero uno gialloblu, che al 28' è ancora protagonista in negativo sulla rete di Scaglia. Una volta andata in svantaggio la capolista sparisce dal campo e sotto il diluvio il Cittadella dilaga: Nicolas è un disastro nelle uscite e per Litteri è un gioco da ragazzi segnare il 3-1. In chiusura di primo tempo i padroni di casa calano anche il poker con Benedetti e prima dell'intervallo si accende una piccola rissa.

La ripresa non ha praticamente nulla da dire, col risultato al sicuro il Cittadella controlla il match e in chiusura di gara trova anche il gol del 5-1 con Litteri, che realizza la doppietta personale. Domenica il Frosinone ha la possibilità di agganciare i gialloblu in testa alla classifica.