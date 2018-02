Serie B, Cremonese-Bari 0-1, Grosso al quarto posto

La crisi, adesso, è definitivamente alle spalle: dopo quello col Frosinone, il Bari vince un altro scontro diretto e conquista il secondo successo di fila piazzando il colpaccio a Cremona nell'anticipo della 26esima giornata. A decidere è un gol del terzino Salvatore D'Elia al 19' del secondo tempo: i pugliesi staccano così il Cittadella e si portano temporaneamente più a ridosso delle prime tre in classifica, Empoli, Frosinone e Palermo. La Cremonese incappa nel secondo k.o. interno consecutivo e rischia di scivolare fuori dalla zona playoff.



Certo, allo stadio Zini non si è vista una gara spettacolare: nel primo tempo più propositiva la squadra di Tesser con i pugliesi attenti in difesa e a non sbilanciarsi troppo e una sola mezza occasione per Brighenti controllata dal portiere barese. Il Bari aspetta e trova il momento giusto per colpire al 64'. La Cremonese ci prova fino alla fine, Pesce dalla distanza trova lo spiraglio giusto ma la sfera sbatte sul palo. Nel finale è forcing dei grigiorossi con Scamacca e Scappini che non riescono a risolvere un paio di mischie.