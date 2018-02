Serie B: comanda il Frosinone, per il Bari è crisi nera

Complice la clamorosa vittoria dell'Empoli sul Palermo nell'anticipo del venerdì sera, dopo il pomeriggio della 24esima giornata la Serie B ha un solo padrone, il Frosinone. La squadra di mister Longo batte 3-0 il Pescara al Matusa (Ciano, Terranova e Cibsah) e vola a più tre in classifica su toscani e rosanero.

Verosimilmente per la promozione in Serie A sarà corsa a tre fino al termine della stagione, anche perché le squadre alle spalle del terzetto di testa non riescono a trovare la continuità delle prime e giornata dopo giornata si stanno allontanando. Dopo i risultati di oggi al quarto posto sale il Cittadella, che riscatta il ko di settimana scorsa ed espugna 3-1 il Curi di Perugia salendo a quota 38 (-5 da Empoli e Palermo). Due lunghezze più indietro la coppia Parma-Cremonese, che perdono a sorpresa rispettivamente sul campo del Brescia (2-1 Rondinelle firmato Torregrossa) e in casa contro la Pro Vercelli, che passa 3-2 e abbandona il penultimo posto in classifica.

Una vittoria importante per i piemontesi in una giornata in cui in coda hanno vinto quasi tutte: in attesa del match tra il Cesena e il fanalino di coda Ternana, infatti, l'Ascoli di Cosmi espugna Novara 2-1 e abbandona momentaneamente l'ultimo posto. Vittoria casalinga anche per il Foggia, che batte 2-1 l'Avellino (decisivo Mazzeo) e si porta ad un solo punto dai campani, trascinandoli di fatto di nuovo nella lotta per non retrocedere.

Le altre partite del pomeriggio certificano le ambizioni di alta classifica del Carpi, che sbanca Salerno e sale a quota 35 punti attaccato al gruppo delle inseguitrici delle tre di testa e soprattutto la crisi del Bari, che dopo aver preso 4 gol a domicilio dall'Empoli settimana scorsa ne prende 3 (nei primi 36 minuti) anche dal Venezia e viene raggiunto in classifica proprio dai lagunari a quota 35. Per la squadra di Grosso adesso è crisi vera e il gol di Sabelli, il più bello di un pomeriggio ricco davvero ricco di perle, non basta come consolazione.