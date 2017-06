Serie B, colpo Frosinone a Latina: Verona a un punto. E il Bari risale

Il Frosinone approfitta del mezzo passo falso del Verona nell'anticipo del sabato, stende il Latina 1-0 grazie a un rigore di Dionisi e si porta a una sola lunghezza di distanza dalla capolista di Serie B dopo 24 giornate.

Vittoria importante per gli uomini di Pasquale Marino, che oltre ad accorciare sui gialloblù, allungano su Benevento e Spal, fermata sul pari in casa dall'Ascoli (1-1 firmato Favilli e Antenucci). Pareggio anche per il Cittadella, che davanti al proprio pubblico non va oltre lo 0-0 con la Pro Vercelli e vede avvicinarsi in classifica il Perugia, che nella gara più divertente del pomeriggio batte 3-2 il Brescia al Curi (decisiva la doppietta di Forte, a Brocchi non basta il solito Caracciolo).

Nella giornata dei pareggi non fa eccezione il Pisa di Gattuso, che nonostante l'inferiorità numerica impatta in rimonta 1-1 con l'Entella (Caputo e Cani); segno X anche a Salerno, Salernitana-Novara finisce 0-0, mentre lo Spezia batte 2-0 la Ternana. A chiudere il quadro, infine, Bari-Vicenza, giocata alle 18: i pugliesi hanno vinto 2-1, ritrovando un successo che mancava dal 17 dicembre. Ebagua ha risposto a Floro Flores, a 4 minuti dalla fine è arrivato il gol partita di Galano che porta i pugliesi a -1 dai playoff.