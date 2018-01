Serie B, clamoroso in casa Ternana: esonerato Pochesci

Clamorosa decisione nel post gara del posticipo della 23esima giornata di Serie B tra Ternana e Salernitana: Sandro Pochesci è stato esonerato. A comunicarlo è stato il presidente della società umbra, Stefano Ranucci, dopo il 2-2 casalingo con i campani: "Il mister Pochesci è stato esonerato, non mi fate altre domande" ha detto ai cronisti presenti senza dare ulteriori spiegazioni.

Pochesci è il tecnico che, dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali nel doppio spareggio contro la Svezia, era diventato famoso per la conferenza stampa show in cui attaccò gli Azzurri dicendo che avevano perso "con una squadra di profughi che ci ha pure 'menato'". "Il calcio italiano è finito" aveva aggiunto per poi scusarsi il giorno successivo.