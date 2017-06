Serie B, Cittadella implacabile. Dietro tiene solo il Verona

La marcia del Cittadella non si ferma neppure ad Avellino, la squadra di Venturato ottiene tre punti solo al 78' grazie alla rete di Arrighini e dopo l'errore dal dischetto dei padroni di casa da parte di Ardemagni. I veneti rimangono primi a punteggio pieno in serie B dopo cinque giornata e vedono incrementare il vantaggio su almeno tre rivali. Delle inseguitrici, infatti, tiene il passo solo il Verona che vince 3-1 sul campo della Spal con la doppietta di Valoti e la rete di Pazzini. Finiscono senza reti Bari-Ternana e Frosinone-Pisa che rimangono a quota 8 come il Benevento (fermato 1-1 dalla Pro Vercelli) e l'Entella che batte 2-1 il Perugia.



Bel 2-2 tra Brescia e Carpi (gol di Lasagna, Struna, Morosini e Martinelli) e tra Novara e Latina, reti nel primo tempi di Viola, Brosco, Adorjan e Paponi. Trapani-Spezia finisce 0-0. Infine primo successo stagione per l'Ascoli, 2-0 sul Vicenza con Carpani e Cacia (rigore).