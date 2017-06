Serie B, Ciofani manda in fuga il Frosinone: Verona in caduta libera

Fuga verso la Serie A per il Frosinone, che nel big match della ventisettesima giornata batte 1-0 il Verona grazie a un rigore molto discusso trasformato da Ciofani e stacca la squadra di Pecchia, nel periodo peggiore della stagione, di cinque lunghezze. Nonostante il gol contestato, i padroni di casa hanno meritato la vittoria dominando il primo tempo e andando più volte vicini al raddoppio anche nella ripresa, solo nel finale i gialloblu si sono resi pericolosi, ma sulla loro strada hanno trovato un grande Bardi.

Alle spalle del Frosinene c'è a 48 punti la Spal, che soffre per 45' poi liquida il Perugia 2-0 grazie ad un gran gol di Floccari (già il quarto personale) e al sigillo a tempo scaduto di Schiattarella che mette fine all'imbattibalità del Grifo, avvicinato in classifica dall'Entella, che supera 2-0 il Carpi davanti al pubblico di casa. Macheda e Galabinov regalano al Novara un'importante successo casalingo contro lo Spezia, l'Avellino batte agevolmente il Vicenza 3-1 al Partenio-Adriano Lombardi grazie alla doppietta di D'Angelo, mentre il Pisa di Gattuso passa ad Ascoli segnando addirittura 4 gol (doppietta per Masucci).

In coda successo pesante per il Trapani, che batte la Salernitana 1-0 (Maracchi) e lascia l'ultimo posto alla Ternana, sconfitta 1-0 in casa dal Latina (De Vitis), così come cade in casa anche il Cesena, battuto 2-1 dalla Pro Vercelli e risucchiato in pieno nella lotta per non retrocedere.