Serie B, Catellani si ritira: "Aritmia cardiaca"

Il mancato ritiro in Trentino con i compagni aveva lasciato presagire cattive notizie e, alla fine, anche Andrea Catellani ha dovuto confermare ufficialmente: "Lascio il calcio".



L'attaccante dell'Entella, 29 anni e un gol in serie A con la maglia del Catania, ha un problema cardiaco, un'aritmia che non era mai stata rilevata prima da esami medici, e quindi è costretto a ritirarsi: "Sapevo che prima o poi il pallone si sarebbe sgonfiato... Il problema è stato riscontrato il 14 luglio e successivamente, quando il dottore mi ha detto che non la mia salute non era in pericolo, gli ho subito detto che non giocare più sarebbe stato secondario".



In conferenza, Catellani ha raccontato così gli ultimi giorni: "Mi mancherà allenarmi e preparare le partite, ringrazio il presidente Gozzi per essermi stato vicino ma ora per me inizia un nuovo capitolo". Il club ligure ha infatti confermato la fiducia all'ex giocatore, tenendolo in società con compiti di scouting.