Serie B, Carpi: daspo per un calciatore

La resistenza eroica di Frosinone lascia qualche strascico. Il Carpi dovrà giocare l'andata della finale dei playoff contro il Benevento senza Struna e Gagliolo, espulsi martedì sera, e senza un altro giocatore, il cui nome non è stato reso ancora noto. Durante il riscaldamento a bordo campo, infatti, un calciatore del Carpi ha lanciato una bottiglia di plastica verso il pubblico locale in gesto di stizza per i fischi seguiti all'espulsione di un suo compagno di squadra, colpendo uno spettatore della tribuna laterale Sud. Così ora andrà incontro a un provvedimento di Daspo (il divieto di assistere alle manifestazioni sportive) da parte della Divisione Anticrimine della questura di Frosinone: l'episodio è stato comunicato anche alla Procura Federale. La gara è stata caratterizzata da molti episodi di nervosismo con le proteste del Carpi dovute anche a un rigore negato e un gesto poco elegante di Mbakogu a fine partita.



Il Daspo scatterà anche per uno spettatore che dalla parte alta tribuna centrale ha lanciato una bottiglietta di plastica colpendo un operatore della polizia che si trovava nella parte bassa dello stesso settore, procurandogli un trauma contusivo al gomito,con 7 giorni di prognosi. L'uomo è stato individuato grazie alle riprese delle telecamere del circuito interno dello stadio e nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per lesioni.