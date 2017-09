Serie B: Carpi ancora in vetta, prima gioia per Inzaghi

In attesa di Parma-Brescia e Cittadella-Perugia, il Carpi rimane l'unica squadra a punteggio pieno dopo la terza giornata di serie B. Gli emiliani vanno a nove punti battendo la Salernitana con il risultato preferito - 1-0 firmato Malcore - mentre è pari-spettacolo tra Palermo e Empoli: finisce 3-3 con la rete in extremis di Caputo per i toscani. Poker esterno della Cremonese sul campo della Pro Vercelli, a valanga anche l'Avellino che vince 5-1 con doppiette di Ardemagni e Morosini contro il Foggia.



Gioia anche per Filippo Inzaghi, il suo Venezia trova il primo successo stagionale: battuto 2-0 in trasferta il Bari dell'ex compagno in azzurro Fabio Grosso con le reti di Bentivoglio e Zigoni. Bene anche la Ternana che ringrazia Angiulli per la vittoria sul Cesena. Il Novara si schioda da quota zero con il 2-1 al Del Duca contro l'Ascoli, stesso risultato per lo Spezia che trova i tre punti grazie alla rete di Marilungo allo scadere, una vera condanna per l'Entella.