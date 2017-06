Serie B, Brescia-Verona 0-1: Brocchi rischia la panchina

Dopo un'astinenza di quattro mesi torna a vincere in trasferta il Verona di Fabio Pecchia, che passa a Brescia grazie a un gol intorno alla mezz'ora di Zaccagni e aggancia in testa alla classifica la Spal e il Frosinone, impegnato nel Monday Night al Matusa contro il Cittadella.

Dopo 29 giornate c'è dunque un terzetto in testa alla classifica di B e anche in coda le squadre sono molto vicine, soprattutto dopo i risultati di ieri di Pro Vercelli, Pisa, Latina e Vicenza, che hanno inguaiato le Rondinelle, ora in piena zona playout al quart'ultimo posto e con la panchina di Brocchi a forte rischio. Dopo il comunicato ufficiale della Curva Nord che chiedeva alla società di esonerare l’ex allenatore del Milan e dopo che in settimana nel centro di allenamento era comparso lo striscione “Brocchi vattene”, è arrivata un'altra sconfitta interna per il Brescia, che però ha giocato alla pari con la capolista.

Gara molto combattuta infatti al Rigamonti, con il Verona che passa grazie a una punizione di Romulo nel mucchio sulla quale Zaccagni è il più veloce ad arrivare e a fulminare Minelli con un rigore in movimento. Nella ripresa il Brescia ci prova ma non riesce a pareggiare, in pieno recupero Caracciolo calcia sulla barriera da ottima posizione e la squadra esce dal campo tra i fischi.

Nell'altra gara della giornata pareggio per 1-1 in rimonta per il Benevento, che va sotto in casa con la Salernitana (Coda), poi resta in superiorità numerica per l'espulsione di Odjer e nel finale grazie al rigore di Ceravolo acciuffa il pari che vale il quarto posto in classifica con 5 lunghezze di distanza dal terzetto di testa.