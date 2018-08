Serie B, Brescia-Perugia 1-1: Bisoli segna e fa segnare

Il campionato di serie B 2018/19 debutta con un pareggio: finisce 1-1 tra Brescia e Perugia con un punto guadagnato a testa. Nell'anticipo del Rigamonti, i padroni di casa si schierano con il 4-3-1-2 di mister David Suazo (all'esordio come tecnico in un campionato professionisti) mentre Alessandro Nesta sceglie la difesa a tre e fa la partita: le rondinelle sono offensive ma gli umbri più volte si ritrovano dalle parti di Alfonso mancando sempre la stoccata finale. Proprio quando i ritmi si abbassano, arriva il gol: lancio di Curcio per le punte ma il più lesto ad inserirsi è Bisoli che impatta alla grande il pallone battendo Ferreira in diagonale.



La partita non cambia volto nella ripresa, tanti errori tecnici, un'altra svolta al 69' quando l'arbitro Pezzuto pesca un pugno di Gastaldello a Vido: il Brescia rimane in dieci e si prepara a difendere il fortino. Lo fa con scioltezza non mettendo però in conto un'ingenuità di Bisoli, che trattiene a lungo per la maglia Vido in area: rigore inevitabile e proprio l'attaccante in prestito dall'Atalanta sigla il definitivo 1-1 al 93'.