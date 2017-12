Serie B, botta e risposta tra Foggia e Venezia

Il finale di gara emozionante, con il Foggia che ha trovato il gol del 2-2 al 95', ha scatenato uno scambio di comunicati tra i rossoneri e il Venezia: oggetto del contendere, una possibile rissa in tribuna subito dopo la rete di Deli.



I veneti hanno rilasciato una nota ufficiale illustrando la loro versione dei fatti allo stadio Zaccheria: "Al goal del pareggio foggiano, il nostro direttore generale Dante Scibilia è stato ingiustificatamente aggredito da persone riconducibili alla società Foggia Calcio cadendo una fila più sotto. A quel punto il presidente Tacopina è intervenuto per difendere il nostro dirigente cercando di fermare e contrastare la persona che lo aveva attaccato. Quanto successo allo stadio Zaccheria è inaccettabile e deve essere fermamente condannato. Il Venezia FC si dichiara pronta a tutelare l’immagine propria e dei propri tesserati dinanzi a tutte le sedi competenti".



Dal canto loro, i padroni di casa negano: "L’euforia rossonera al goal del pareggio di Deli ha creato una gran confusione in Tribuna d’onore che ha provocato una caduta accidentale, ma nessun rissa tra i dirigenti delle due Società. La società Foggia Calcio ribadisce la propria stima, amicizia e simpatia nei confronti del Venezia, del suo allenatore, della società e dei suoi tifosi".