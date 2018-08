Serie B, Benevento-Lecce 3-3, i sanniti rimontano da 0-3

Il Lecce pregustava già il colpaccio: una neopromossa che vinceva 3-0 sul campo di una squadra appena retrocessa, praticamente un sogno. Che non si è tramutato in realtà. A Benevento finisce 3-3 il Monday Night, posticipo della prima giornata di Serie B: una partita pazzesca, ripresa per i capelli dai sanniti che sembravano sul punto di crollare.



Il primo gol lo segna Mancosu al 30' del primo tempo: sventola di sinistro sul secondo palo, da applausi. Nella ripresa il Lecce accelera e in tre minuti sembra chiudere la gara: al 57' Falco raddoppia su assist di Calderoni, poi è lui a propiziare il tris di Fiamozzi. Tutto chiuso? Niente affatto: Volta, tra i peggiori in campo fino a quel momento, riapre i conti, poi ci pensano Ricci e Coda su rigore a riequilibrarli del tutto.