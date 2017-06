Serie B, Benevento-Carpi 3-0, Floccari salva la Spal al 96'

La Serie B vede le streghe: sono quelle di Benevento che fanno sognare un'intera città. La doppietta di Ceravolo (primo gol su rigore) e il sigillo di Falco valgono il 3-0 sul Carpi nello scontro diretto tra due squadre impegnate nella lotta per la promozione in A. A lungo i sanniti hanno sperato di agganciare la Spal al terzo posto, ma i ferraresi, impegnati a Vicenza, si sono salvati al 96' e hanno conservato il posto sul podio: merito di una zampata di Floccari, che va ancora a segno e dimostra di poter fare la differenza in questo campionato.



Il Benevento è comunque l'unica squadra di vertice ad aver vinto nella 23ª giornata (oltre al Frosinone, 1-0 al Brescia nell'anticipo, e in attesa del Verona): cade, infatti, il Cittadella, sconfitto 1-0 dalla Ternana penultima in classifica; solo pari per l'Entella, che va sotto per una clamorosa papera del portiere ad Avellino, poi ribalta il risultato ma non sa gestire il vantaggio facendosi rimontare nel finale; tra Bari e Perugia, nobili decadute, finisce senza gol; il Novara viene raggiunto dal Pisa di Gattuso al 94'. Si salva in pieno recupero anche l'Ascoli, che fa 2-2 a Cesena grazie a un rigore di Perez. L'impresa del giorno la firma il Trapani: 3-1 a Vercelli, primo successo in trasferta, seconda vittoria consecutiva. Ma i siciliani restano all'ultimo posto.