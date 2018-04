Serie B: Bari travolgente, Spezia beffato

Nell'anticipo della 32.a giornata di Serie B il Bari torna a vincere e travolge 3-0 il Brescia al San Nicola. La squadra di Grosso sblocca il match già all'8': Improta (ottavo centro stagionale) trasforma in gol l'assist di Empereur approfittando della dormita di Gastaldello. Al 30' il raddoppio di Cissé con un destro dal centro dell'area su servizio di Nené. Nella ripresa il brasiliano Nené sfrutta l'invito di Improta e chiude i conti al 54'. I lombardi, sottotono e perforabili in difesa, soltanto nel secondo tempo mostrano qualche spunto offensivo, grazie a Caracciolo. Grazie a questi tre punti i biancorossi toccano quota 50 (quarto posto in coabitazione con il Cittadella) mentre le Rondinelle restano ferme a 34, a una lunghezza dalla zona playout. Da segnalare che le tifoserie delle due squadre, storicamente rivali, hanno condiviso nell'avvio dell'incontro il cordoglio per la morte di Marco Nesta, leader della curva dell'Andria, vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi.



Termina 1-1 la sfida tra Spezia e Ascoli con i liguri che, in inferiorità numerica per oltre un'ora, vengono raggiunti solo nel finale di gara. Parte bene la squadra di Gallo: al 10' Forte in diagonale colpisce il palo alla destra di Agazzi. Al 42' l'arbitro Piscopo espelle Mora per una gomitata al danni di Pinto, e nel recupero Manfredini compie un grande intervento sulla palla svirgolata da Giani. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al 70' con Marilungo: sul corner calciato da Lopez, bella torsione di testa dell'attaccante, che non lascia scampo ad Agazzi. I marchigiani di Cosmi si riversano in avanti e agguanto il pari nel primo minuto di recupero grazie a Lores Varela, bravo ad pprofittare di una corta respinta della difesa di casa e battere Manfredini col mancino. Per lo Spezia quinta partita senza vittorie: con 42 punti, rimane a ridosso della zona play off. L'Ascoli sale a 30 punti e avvicina lo zona playout.