Serie B, Bari-Palermo 0-3, siciliani soli al comando

C'è una sola squadra al comando della Serie B ed è il Palermo. Senza Nestorovski, la stella indiscussa della squadra e forse dell'intero campionato, i rosanero dominano nettamente lo scontro diretto a Bari vincendo 3-0, scavalcando così Parma e Frosinone (ora a -2) e lasciandosi i pugliesi alle spalle.



Nel primo tempo a prevalere è soprattutto la paura, delle due squadre, che sembrano bloccate, e degli spettatori, preoccupati per le condizioni di Embalo costretto a uscire dal campo per una botta alla testa e poi trasportato in ospedale, per fortuna cosciente.



Nella ripresa viene fuori la qualità superiore della formazione di Tedino: il baby La Gumina, subentrato proprio a Embalo, propizia con due azioni caparbie prima l'1-0 di Rispoli, che fa passare la palla sotto le gambe di De Lucia, poi il raddoppio di Trajkovski che piazza la palla sotto la traversa. A chiudere i conti ci pensa Coronado con una sassata pazzesca da oltre 30 metri.