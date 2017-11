Serie B, Bari e Parma in testa. Frena il Venezia di Inzaghi

In attesa del posticipo tra Palermo e Cittadella (lunedì alle 20:30), Bari e Parma volano in testa alla classifica di Serie B a quota 26 punti dopo 15 giornate. I biancorossi di Grosso passano 2-1 a Novara grazie alle reti di Petriccione e Anderson mentre i ducali travolgono 4-0 l'Ascoli al Tardini con Iacoponi, Roberto Insigne, Baraye e Munari: gli ospiti sul punteggio di 2-0 falliscono un rigore (errore di Santini).



Il Venezia di Inzaghi frena sul campo dell'Entella (0-0) e vede avvicinarsi l'Empoli che supera 5-3 il Cesena (doppietta di Alfredo Donnarumma, Caputo, Zajc e Krunic): inutili i due gol dei romagnoli in pieno recupero.



Sale il Pescara di Zeman, vittorioso per 3-1 sulla Pro Vercelli e trascinato da Pettinari e Capone. Frana invece il Carpi, battuto 5-0 a Perugia: finiscono sul tabellino Buonaiuto, Bandinelli, Di Carmine (doppietta) e Kwang-Song Han. Terminano 1-1 Foggia-Ternana e Brescia-Spezia.



