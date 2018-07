Serie B: Bari e Cesena fallite, ripartiranno dai dilettanti

La serie B perde due pezzi importanti: Bari e Cesena sono tecnicamente fallite e non hanno potuto iscriversi al prossimo campionato, ora dovranno trovare nuovi proprietari per ripartire dai dilettanti probabilmente dalla serie D. È il risultato di una giornata movimentata e che non ha portato risultati sia in Puglia che in Emilia: nel primo caso per la mancata ricapitalizzazione, nel secondo dopo la resa del CdA.



Il Bari, che come il Cesena era stato estromesso dalla serie B dalla Covisoc, sperava in Andrea Radrizzani per versare i 4,5 milioni di euro necessari ma la sperata ricapitalizzazione non è arrivata. In mattinata il presidente Giancaspro si era dimesso mentre il proprietario del Leeds si è detto rammaricato "poco tempo per eseguire un'operazione con alto profilo di rischio, dobbiamo abbandonare l'idea".



Il Cesena invece non ha presentato ricorso e ha comunicato di aver aderito all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. Servivano 6 milioni ma i contatti con una banca inglese che si era detta interessata non sono stati proficui: come nel caso del Bari, tutti i giocatori ora diventano svincolati. Anche la Reggiana non presenterà ricorso alla Covisoc: saltata la cessione a Pablo Victor Dana, ripartirà dai Dilettanti.



L'Avellino in extremis ha presentato la fideiussione bancaria che doveva sostituire quella emessa dall'istituto rumeno Onix Asigurari. La Covisoc darà un parere definitivo giovedì.