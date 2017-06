Serie B, anticipo 5.a giornata: Cesena-Salernitana 0-0

Termina 0-0 l'anticipo della 5.a giornata di Serie B tra Cesena e Salernitana al Manuzzi. Ai padroni di casa, per larghi tratti padroni del gioco, manca il guizzo vincente e alla fine i granata di Sannino portano a casa un pareggio sudato ma meritato. Il Cesena prova subito a forzare ma solo con tiri da fuori. Prima Di Roberto e poi Djuric, splendida la sua girata su invito di Balzano, mettono i brividi a Terraciano. Il crescendo bianconero produce ancora un paio di opportunità prima del 20': uno scambio Djuric-Kone con l'ivoriano che scarica un destro parato a terra da Terraciano, poi un colpo di testa fuori di Djuric. Sannino capisce il pericolo e arretra gli ex Rosina e Improta dietro a Joao Silva unica punta. La mossa funziona e il Cesena sfiora la rete solo su colpo di testa di Perticone di pochissimo fuori. Da segnalare anche una gomitata in area di Schiavi a Garritano, non rilevata dall'arbitro.



La ripresa si apre con i romagnoli ancora in avanti. Di Roberto si divora subito un'occasione di testa su invito di Garritano poi è lo stesso esterno bianconero a sparare altissimo da dentro l'area piccola. Passano i minuti e i padroni di casa perdono verve, la Salernitana alza il baricentro senza però riuscire ad essere pericolosa. Rosina e Improta provano ad inventare ma davanti non trovano compagni pronti a finalizzare.

Nel finale Cinelli ha nei piedi la palla del match ma il suo tiro dal limite dell'area piccola viene ribattuto dal compagno Panico con Terraciano fuori causa. Nulla di fatto nemmeno nei cinque minuti di recupero assegnati da Serra.