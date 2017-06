Serie B, allo stadio in accappatoio: Daspo per il tifoso del Verona

Un tifoso del Verona si era presentato, lo scorso 11 febbraio, sulle tribune dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino in tenuta da doccia, indossando costume, ciabatte e accappatoio. Una goliardata che aveva fatto il giro del web, ma che è costata cara al supporter gialloblu, che tra l'altro non è nuovo a questo tipo di iniziative (si era presentato in tenuta da sci all’Arechi di Salerno): per lui è scattato infatti, inesorabile, il Daspo e ora dovrà stare lontano per un po' dal suo Verona e da i suoi pittoreschi travestimenti.