Serie B a 19 squadre, Tommasi: "Rinviamola". La Lega: "Si gioca"

Il caos non è per nulla calmo. La Serie B dovrebbe partire venerdì con l'anticipo della prima giornata tra Brescia e Perugia: stando a quanto ha dichiarato il presidente di Lega, Mauro Balata, la partita si giocherà e a seguire tutte le altre: "Il campionato a 19 squadre è un bene per la sopravvivenza della Lega B e la tenuta del sistema calcio. Siamo pronti a cominciare". All'Ansa ha aggiunto che il torneo partirà senza alcun dubbio.



Eppure Damiamo Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, insiste dopo il vertice tenutosi in mattinata: "L'agitazione resta e siamo dell'idea di rinviare le prime due giornate di campionato. Dobbiamo aspettare il Collegio di Garanzia, oggi non dovevamo proclamare nulla, ma il timore è che sia stato un creato un precedente pericoloso perché basterà un contenzioso per rischiare di trovarsi con meno squadre iscritte facendo torto a chi ha rispettato i parametri economici".



Il blocco dei ripescaggi dopo i fallimenti di Avellino, Bari e Cesena ha mandato su tutte le furie le società interessate: "Abbiamo condiviso - ha spiegato Tommasi - un comportamento gravissimo che si è verificato in questi giorni nei confronti dei calciatori, valutato la situazione e faremo altri approfondimenti". L'a.d. del Catania, Pietro Lo Monaco, ha rincarato la dose: "Un campionato a 19 squadre è impensabile, non so cosa sia successo per cambiare il format in così poco tempo. Faremo un altro ricorso al TFN e procederemo dal punto di vista penale contro gli artefici di questo caos".