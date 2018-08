Serie B a 19, respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana

L'estate del 2018 sarà ricordata a lungo nel calcio italiano: la scelta della Figc di autorizzare il via alla Serie B a 19 squadre fa discutere, ma la rabbia dei club esclusi per il blocco dei ripescaggi al momento non dà alcun effetto. La novità dell'ultima ora è che il collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha respinto i ricorsi d'urgenza presentati ieri da Pro Vercelli e Ternana: il calendario, dunque, viene confermato.



Intanto è tornato a parlare Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, che ha ribadito i concetti espressi ieri: "Sì, il calcio è allo sfascio - ha spiegato a tuttomercatoweb.com -, quello di ieri è stato un atto assurdo e avventato. Mi stupisce di come il commissario abbia adottato una decisione debole e pericolosa, per altro a soli pochi minuti dell’avvio del processo dei calendari di B. Io a questo punto mi aspetto di tutto, sono molto demoralizzato dal peso di questi provvedimenti: non c’è più logica di sistema, ma solo un tirare le giacche da una parte all’altra per ottenere tornaconto proprio. La Serie C partirà quando ci sarà chiarezza".