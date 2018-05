Serie B, 40.a giornata: Palermo tris, Frosinone, Venezia e Bari ok

Il Parma vivrà 24 ore di ansia: il sabato pomeriggio non ha portato belle notizie agli emiliani, fino a qualche ora fa secondi in classifica e adesso chiamati agli straordinari a Cesena nel posticipo domenicale per riprendersi in secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. Come accade di rado in B, la 40esima giornata vede tutte le big protagoniste: Frosinone e Palermo, così, scavalcano temporaneamente i gialloblù, il Venezia li aggancia, il Bari li tallona a -2.



Dopo la beffa all'esordio contro il Bari, Stellone rischia di subire un'altra rimonta, ancora più clamorosa: a Terni il Palermo va sul 3-0 con doppietta di La Gumina e gol di Rolando, poi nel giro di 4 minuti, tra il 79' e l'83', gli umbri riaprono la gara con Finotto e Tremolada e mettono paura ai siciliani. I rosanero conquistano il primo successo col nuovo allenatore, ma restano dietro il Frosinone, cui basta un lampo di Dionisi al 5' per mandare in delirio i propri tifosi e abbattere il Carpi.



Nella zona playoff vincono anche Venezia e Bari e si ferma solo il Cittadella, stoppato sul 2-2 in casa dal Brescia. I lagunari la spuntano al 94' con un meraviglioso calcio di punizione di Stulac dopo che il Foggia aveva trovato il temporaneo pari con Mazzeo appena due minuti prima, tra le proteste degli avversari. Il Bari fa suo lo scontro diretto col Perugia: Gyomber e Andrada portano i pugliesi sul 2-0, Diamanti riapre con un gran gol all'86', ma al 91' Floro Flores chiude i conti con un altro capolavoro.



In coda suona come una condanna il 5-1 dello Spezia alla Pro Vercelli ultima in classifica (doppiette di Gilardino e Marilungo), mentre la Salernitana inguaia l'Entella con Bocalon che spinge i liguri al terzultimo posto. Pari nello scontro diretto Ascoli-Avellino (1-1) e in Novara-Pescara (1-1).