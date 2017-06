Serie B, 38.ma giornata: vincono Spal e Frosinone, stop Verona

La Spal fa altri tre passi verso la serie A: nella 38.ma giornata di serie B, gli emiliani battono 2-1 il Cittadella in un vero e proprio scontro per la promozione, una partita che fa sorridere anche il Frosinone visto che il successo sullo Spezia porta a 8 i punti di distanza tra terzo e quarto posto, due in meno di quelli necessari per evitare i playoff. Dopo un primo tempo senza emozioni, la Spal si porta avanti di due gol con Giani e Zigoni, si vede annullare il terzo, subisce la rete di Litteri ma poi può gioire per la ventunesima volta in campionato. Il Frosinone, invece, esulta sulle ali di Dionisi e Ciofani in un match delicato che lascia lo Spezia con l'amaro in bocca e porta i ciociari a un solo punto di distanza dal Varona, fermato sull'1-1 al Curi dal Perugia nel posticipo (in gol Valoti e Dezi nel giro di un minuto). In ottica playoff importante anche il ko del Benevento, che cade di schianto 4-1 sul campo del Cesena e resta a due lunghezze da Cittadella e Perugia e a dieci dal terzo posto.



Clamorosa caduta interna dell'Entella contro un Latina che vuole provare disperatamente ad evitare la retrocessione diretta ed espugna il Comunale di Chiavari all'84' con Bonaiuto. In coda vittoria preziosa anche del Brescia, 2-1 casalingo sulla Ternana: Crociata e Bisoli segnano un gol per tempo, in mezzo la rete di Defendi. Nel finale espulso un nervosissimo Liverani, che rimane a 39 e vede allontanarsi proprio il Brescia. Con questi tre punti le Rondinelle superano anche il Trapani, che nel posticipo cade 2-1 a Carpi sotto i colpi di Kevin Lasagna e viene raggiunto a 41 punti dal Vicenza, vincitore in rimonta nell'anticipo per 3-1 sul Novara. Il fanalino di coda Pisa ci prova disperatamente ma non va oltre l'1-1 in casa contro la Pro Vercelli (rigore di Come, Cani), Gattuso è ora a un passo dalla retrocessione.



Nelle altre gare l''Ascoli batte 2-0 l'Avellino mentre finisce 0-0 l'anticipo tra Salernitana e Bari.