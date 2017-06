Serie B, 22ª giornata: Latina-Verona 2-0, Spal-Benevento 2-0, Entella-Frosinone 2-1

La Serie B riparte con tante sorprese e mille emozioni. La partita più incredibile è Entella-Frosinone: i ciociari vanno in vantaggio dopo due minuti con Dionisi, poi restano in dieci per l'espulsione di Maiello, resistono fino al 90' ma in pieno recupero subiscono due gol dai liguri (Troiano e Caputo). La sconfitta costringe il Frosinone a subire il sorpasso in classifica dalla Spal che ha vinto lo scontro diretto con il Benevento: 2-0, a segno Vicari e il neo acquisto Floccari. Ora i ferraresi sono al secondo posto a soli 2 punti dalla capolista Verona, battuta 2-0 a Latina.



Risale anche il Cittadella, rivelazione di inizio stagione: i veneti piegano 2-0 il Bari e si portano al quarto posto. Mezzo passo falso per il Carpi fermato sullo 0-0 dal Vicenza. In chiave salvezza vittorie importanti di Pisa, Avelino e Trapani: Gattuso batte 1-0 la Ternana nello scontro diretto e si porta temporaneamente fuori dalla zona calda, gli irpini fanno il colpaccio a Brescia (2-0), i siciliani tornano al successo piegando 2-1 il Novara.