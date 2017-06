Serie B, 21.ma giornata: il Verona non sbaglia, cade il Frosinone

Il Verona chiude il 2016 da capolista solitaria di serie B: nella ventunesima giornata, ultimo turno del girone d'andata, i gialloblù battono con un rotondo 3-0 il Cesena e approfittano della sconfitta del Frosinone per salire a 41 punti, guardare tutte le altre squadre dall'alto e conquistare il titolo di campione d'inverno. Sono Bessa, Pazzini e Boldor a regalare il dodicesimo successo in campionato a Pecchia, niente da fare per Camplone.



Cade il Frosinone, pesante 2-0 della Pro Vercelli allo stadio Piola: una doppietta di La Mantia spegne i sogni di Marino che comunque, grazie al pari della Spal nell'anticipo con il Bari, rimane secondo in classifica. Ne approfitta il Benevento che batte 1-0 il Pisa di Gattuso con la rete di Cissé e aggancia proprio la Spal al terzo posto. Il Cittadella vince 2-1 contro l'Entella e sorpassa il Carpi, sconfitto in rimonta dal Novara con le reti di Lasagna, Galabinov e Sansone.



Stesso risultato in Salernitana-Perugia, decidono Donnarumma al 16' e Coda all'80; inutile il gol di Dezi allo scadere. Nelle altre partite, due 0-0 (in Latina-Avellino e Trapani-Brescia) mentre è dell'Ascoli l'unica vittoria esterna di giornata, a Terni il guizzo di Favilli vale tre punti.