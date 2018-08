Serie B 2018/19, Novara e Catania ripescate

La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dalla Figc assieme a Ternana, Siena e Pro Vercelli: Novara e Catania, dunque, vanno verso il ripescaggio ufficiale per la serie B 2018/19. La CAF quindi è andata contro la delibera federale che prevedeva l’esclusione dalla graduatoria dei ripescaggi delle società sanzionate per mancati pagamenti di stipendi e/o contributi nel triennio precedente, piemontesi e siciliani esultano.



Dopo i fallimenti di Bari e Cesena i due posti lasciati liberi dovrebbero essere quindi presi da Novara e Catania mentre il Siena vorrebbe approfittare del posto lasciato vuoto dall'Avellino che tuttavia farà ricorso al Tar del Lazio. Si attende quindi la gradutatoria ufficiale per i ripescaggi mentre non sembra possibile che la Figc accolga la richiesta di Lega B di ripescara una sola squadra per far tornare il campionato a 20.



Al momento la prossima serie B sarebbe composta da: Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Catania, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Robur Siena, Salernitana, Spezia, Venezia, Verona.