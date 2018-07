Serie B 2018/19, il Bari fa ricorso contro l'esclusione

Il Bari è una delle squadre colpite dalla crisi economica del calcio italiano e che ha escluso più squadre da serie B e C. Ma la società biancorossa non ci sta e fa ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro l'esclusione dalla serie B 2018/19, sulla falsariga dell'Avellino.



Il club pugliese non era riuscito ad iscriversi a causa della mancata ricapitalizzazione ed i conti erano stati bocciati dalla Covisoc: ora chiede che venga inibito lo svincolo dei tesserati (automatico in caso di fallimenti) oltre a chiedere almeno tre giorni lavorativi "per consentire alla società di provvedere alla regolarizzazione di tutti gli adempimenti necessari per il rilascio della Licenza Nazionale e per l’ammissione al Campionato di Serie B per la s.s. 2018/2019".