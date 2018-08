Serie B 2018/19, annullato e rinviato il calendario

La serie B 2018/19 continua a puntare al ritorno al campionato a 20 squadre e, siccome non ha ottenuto risposte dalla Federcalcio in merito al nominativo della ventesima squadra, ha annullato l'evento per la presentazione dei calendari della prossima stagione, programmato a Cosenza per il 6 agosto. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega, definendo intanto che si giocherà durante le feste natalizie, con la pausa dal 31 dicembre al 19 gennaio.



"La Lega B desidera ringraziare la Città di Cosenza, e la società del presidente Guarascio, per l'ospitalità offerta nell'organizzare dell'evento, ma anche per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questi giorni" si legge nel comunicato uscito oggi. A questo punto la presentazione del calendario potrebbe andare in scena nella sede della Lega B a Milano ma è difficile azzardare una data prima che i ripescaggi definiscano tutte le squadre partecipanti al campionato.



Catania, Novara e Siena dovrebbero essere certe del ripescaggio ma bisogna attendere il 10 agosto in merito al ricorso delle escluse Ternana e Pro Vercelli.

FIGC: "NON SI PUO' SCENDERE A 20 SQUADRE"

"Le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva". Lo afferma, in una nota, la Figc, rispondendo al comunicato stampa diramato dalla Lega di B". "La Federcalcio - prosegue la nota - ha più volte rappresentato alla medesima Lega", tale situazione, spiegando che "la modifica del format può entrare in vigore dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione". La Figc "ha ribadito tale comunicazione alla Lega B, invitandola nuovamente a trasmettere le certificazioni di sua competenza, necessarie a esaminare le domande per l'integrazione dell'organico a 22 squadre".