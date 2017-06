Serie B, 17esima giornata: il Perugia beffa il Verona, Cittadella ko, il Benevento vola al terzo posto

Dopo il mezzo passo falso del Frosinone, che porta a casa un punto dal Picco pareggiando 0-0 in trasferta sul campo dello Spezia non ne approfitta la capolista Verona, che al Bentegodi va in vantaggio di due reti sul Perugia grazie ai gol di Lupi e del solito Pazzini nel primo tempo, ma poi si addormenta e si fa rimontare due volte dalle reti di Nicastro e di Belmonte, che gela i gialloblu nei minuti di recupero. La squadra di Pecchia rimane così in vetta in solitaria con due lunghezze di vantaggio, ma recrimina per una grande occasione sprecata. Dietro a Verona e Frosinone, c'è il sorprendente Benevento, bravo a superare 2-1 il Cesena nel posticipo del lunedì: gli Stregoni si portano a tre lunghezza dal primo posto, grazie alle reti di Chibsah e Ciciretti. Inutile la rete di Djuric, per gli ospiti, ai fini del risultato.

Dopo la vittoria per 1-0 del Carpi sul campo del Trapani - decisivo Catellani - nell'anticipo del venerdì, la diciassettesima giornata di Serie B è proseguita con le gare del sabato che hanno visto la Spal espugnare il Tombolato imponendosi 2-1 sul Cittadella. Ospiti in vantaggio grazie al primo gol nella categoria del 20enne Bonifazi, i padroni di casa rispondono con Iori, poi arriva la rete di Zigoni, che regala il successoalla squadra di Semplici, quarta in classifica. Sempre in chiave playoff, l'Entella non va oltre l'1-1 sul campo del Latina, ma ringrazia Masucci per il gol all'85' che riprende gli avversari, passati in vantaggio con Corvia.



A due punti dai liguri, alla pari dello Spezia, ora c'è il Bari, bravo a battere 2-0 la Salernitana al San Nicola: per la formazione di Colantuono, vanno in gol De Luca e Daprelà. Successo importante anche per il Novara: gli uomini di Boscaglia vinconi 2-1 in rimonta contro il Vicenza al Piola. Ospiti in vantaggio con Raicevic, poi Lukanovic e Galabinov ribaltano il match. Vittoria in rimonta pure per l'Ascoli in trasferta contro l'Avellino: Verde apre le marcature, Gatto pareggia i conti e la sesta rete in campionato di Cacia consegna la vittoria ai suoi. Bene la Ternana: il Brescia di Brocchi va ko al Liberati. Ai rossoverdi basta l'1-0 firmarto Palombi. La sfida salvezza tra Pro Vercelli e Pisa si chiude sullo 0-0.