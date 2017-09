Serie A, quanto ci manchi: ecco come ripartirà

Abbracciamoci tutti, senza imbarazzi. Perché è domenica, e questo ci ricorda che tra una settimana esatta, sarà finito il tempo degli sbadigli e delle giornate vuote come gli stadi. Roba che a pensarci uno perde solo la testa. "Vogliamogli più bene, al calcio…", ha detto Spalletti in una conferenza della settimana scorsa. Eh già. Chi lo ama per davvero sa che va bene l’amore per la maglia azzurra e viva la Nazionale – anche se, almeno oggi, meglio cambiare discorso - ma quel che conta è che il countdown, per il ritorno della Serie A, è già iniziato.



Mancano 7 giorni. E poi si farà sul serio. Stavolta senza distrazioni: perché il calciomercato è terminato. Adesso, tutto è quasi pronto, per dire, finalmente: sì, il campionato è ricominciato.



Lo spettacolo riprenderà da dove si era fermato. E sarà una schickeria vedere per esempio Patrik, subito, contro la sua ex squadra. Samporia-Roma (sabato ore 20.45) seguirà Juve-Chievo (ore 18), e lì potremmo assistere anche al debutto in campionato dei nuovi bianconeri. Vedremo se Höwedes basterà a fermare l’emergenza lì dietro.



Vedremo anche se l’Inter avrà fatto bene a non rinforzarsi in difesa, se Nani – contro il Milan - non farà rimpiangere Keita, se Belotti si rifarà, se l’Udinese – senza più Thereau, ma con Maxi Lopez – non affonderà, se il Var non fallirà. Insomma, ancora un po’ di pazienza. Caro campionato, ricominciamo!