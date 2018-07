Serie A, il Chievo rischia, il Crotone chiede la riammissione

Le possibilità di un ribaltone al momento non sembrano altissime, ma il Crotone prova comunque a far valere i propri diritti. C'è un club di Serie A, il Chievo, che è sotto processo con l'accusa di plusvalenze fittizie e rischia in teoria di non essere ammesso al massimo campionato. Così i calabresi hanno fatto sapere di essere pronti a subentrare.



"Questa mattina il Football Club Crotone - si legge nel comunicato - ha depositato presso la Procura Federale e il Tribunale Federale della FIGC l’atto di intervento per costituirsi terzo interessato nel processo sportivo a carico del Chievo Verona, la cui udienza è fissata per il 17 luglio a partire dalle ore 15. I legali della squadra del presidente Gianni Vrenna, gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, hanno prodotto copiosa documentazione sulla situazione economico-patrimoniale della società veneta. Nel caso in cui il Chievo Verona venga riconosciuto colpevole i rossoblù chiedono la riammissione al campionato di serie A per la stagione 2018-19".