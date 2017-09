Sergio Ramos: "Rigori al Barça e al Real no, non mi sorprende"

Autocritica sì, ma le frecciatine non mancano: Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha commentato così la sconfitta col Betis che ha fatto sprofondare i blancos a -7 dalla vetta e interrotto una striscia fenomenale che durava da 512 giorni, durante i quali la squadra di Zidane era andata in gol in tutte le partite. Non solo: per la terza volta consecutiva (due pari e una sconfitta) il Real non ha vinto in casa: non accadeva dal 2011.



"La squadra deve fare autocritica e può migliorare. Più parliamo degli arbitri, peggio è. Bisogna averne rispetto, fanno il possibile. non mi sorprende se al Barcellona fischiano i rigori e a noi no. Il distacco? Altre volte abbiamo rimontato svantaggi superiori. Di sicuro è un inizio terribile, è allarmante perché è raro che per tre volte volte di fila non vinciamo in casa. Dobbiamo voltare pagina e dare più importanza a ogni partita. Siamo gli stessi di un mese e mezzo fa".