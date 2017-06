Sergio Ramos celebra Totti: “Che onore le sue scarpette dorate”

Botas de leyenda para un capitano eterno. / Legendary boots for an eternal capitano. The great Francesco Totti! @nikefootball #Totti #nike Un post condiviso da Sergio Ramos (@sr4oficial) in data: 30 Apr 2017 alle ore 05:59 PDT

Sergio Ramos rende omaggio a Francesco Totti attraverso un video pubblicato su Instagram. Il difensore del Real Madrid, protagonista di un’altra strepitosa stagione e pronto per affrontare i cugini dell’Atletico Madrid nel derby valido per le semifinali di Champions League (in esclusiva su Premium Sport), ha utilizzato il suo profilo ufficiale per ringraziare il “Pupone” del regalo e mostrare orgoglioso le scarpette dorate che la Nike ha progettato in esclusiva per lui.