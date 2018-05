Serbia, arbitro arrestato per un rigore inesistente

Essere arrestati per un rigore inesistente sembra un'esagerazione, eppure è proprio quanto accaduto a Srdjan Obradovic, arbitro serbo che durante Spartak Subotica-Radnicki ha fischiato un penalty per i padroni di casa per un fallo di mano che non era mai avvenuto. L'accusa nei confronti di Obradovic è "abuso d'ufficio": a quanto pare aveva già dei "precedenti" di clamorosi errori arbitrali e ora dovrà comparire davanti al giudice per spiegare quanto accaduto.

¡INSÓLITO! | El árbitro Srdjan Obradovic fue arrestado por marcar un penal inexistente en el juego Spartak Subotica ante Radnicki Nis en Serbia.



El Subotica ocupaba ganar para acceder a la Europa League, el central fue acusado de ayudar al equipo local que terminó ganando 2-0 pic.twitter.com/4mTmaYNg3l — Deportes TVC (@DeportesTVC) 15 maggio 2018