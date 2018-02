Semifinais da Coppa Italia (volta)

JUVENTUS x ATALANTA

» Uma nevasca no último domingo adiou a partida entre Juve e Atalanta, que seria válida pela Serie A. A postergação da prévia do confronto pela copa fez os juventinos lamentarem, pois os nerazzurri utilizariam os reservas.

» Atalanta e Juventus já se enfrentaram pela Coppa Italia em 14 ocasiões: o retrospecto é de 7 vitórias para a Velha Senhora, 3 para a Dea e 4 empates. No jogo de ida, a Velha Senhora venceu por 1-0 em Bérgamo.

» Juve e Atalanta nunca havia se enfrentado antes pelas semifinais da copa. Das outras vezes em que as equipes disputaram uma eliminatória com partidas de ida e volta na competição, o time de Bérgamo se classificou uma vez, enquanto a gigante de Turim avançou em duas oportunidades – uma delas, nas oitavas da última edição.

» A Juventus venceu suas últimas oito partidas em casa contra a Atalanta. Em seis destes jogos, a Velha Senhora já estava em vantagem no intervalo. Vale salientar que os juventinos marcaram pelo menos dois gols em oito dos últimos nove encontros com a equipe nerazzurra em Turim.

» Muro: nas oitavas e nas quartas de final da competição, nenhuma equipe correu menos riscos do que a Juventus. O sistema defensivo bianconero só permitiu 10 finalizações aos rivais – apenas duas na direção do gol. Debaixo de neblina, na partida de ida das semifinais, o pênalti defendido por Buffon foi uma das poucas chances atalantinas.

» A Atalanta tem dois jogadores emprestados pela Juventus: Caldara, 23 anos, e Spinazzola, 24. Ambos têm chance de serem aproveitados pela Velha Senhora na próxima temporada.

» Pjanic marcou três gols na Coppa Italia em sua carreira. Dois deles foram anotados contra a Atalanta, inclusive o tento decisivo para a vitória por 3-2 nas oitavas da edição 2016-17.

» Mandzukic vive jejum de sete partidas sem gols – somente uma vez ficou tanto tempo sem marcar, entre maio e outubro de 2016. Na ausência de Higuaín, lesionado, o croata jogará como centroavante e terá maior chance de se livrar deste incômodo.

» A Atalanta não contará com Petagna, lesionado, e Cornelius ganhará chance no comando do ataque. No entanto, a Juventus deverá se preocupar sobretudo com Ilicic, que vive grande fase.

» Cotação média nas casas de aposta: Juventus 1,55 / Empate 3,94 / Atalanta 6,81

Juventus, time provável (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic.

T: Massimiliano Allegri. Desfalques: Mattia De Sciglio (l, lesão, volta em 2 semanas), Juan Cuadrado (m, lesão, volta em 3 semanas), Rodrigo Bentancur (m, suspensão, volta na próxima rodada), Federico Bernardeschi (a, lesão, volta em 2 semanas), Gonzalo Higuaín (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Daniele Rugani (zagueiro), Giorgio Chiellini (zagueiro), Stephan Lichtsteiner (lateral direito)

Brasileiros do elenco: Alex Sandro (lateral) e Douglas Costa (meia)

Atalanta Time provável (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gómez, Cornelius.

T: Gian Piero Gasperini. Desfalques: Rafael Tolói (z, suspensão, volta a próxima rodada), Luca Rizzo (m, lesão, volta em 1 semana), Andrea Petagna (a, lesão, volta incerta)

Pendurados: Mattia Caldara (zagueiro), Andrea Masiello (zagueiro), Remo Freuler (meia)

Brasileiros do elenco: Rafael Tolói (zagueiro), João Schmidt (meia)

LAZIO x MILAN

» Milan e Lazio ficaram no 0-0 na partida de ida. No final de semana, as duas equipes venceram fora de casa pela Serie A: os rossoneri fizeram 2-0 na Roma e os laziali aplicaram 3-0 sobre o Sassuolo.

» Considerando todos os jogos realizados entre Milan e Lazio pela Coppa Italia, a vantagem é da equipe da capital. Em 12 partidas, seis vitórias celestes, dois empate e quatro triunfos dos rossoneri.

» Antes esta temporada, o último confronto entre Milan e Lazio pela copa havia acontecido em 2014-15. Na ocasião, em San Siro, os romanos se classificaram com uma vitória por 1-0, graças a um gol de pênalti de Biglia. O argentino defende os rossoneri atualmente.

» Os times foram finalistas da competição em 1998: o Milan venceu por 1-0 no Giuseppe Meazza, mas a Lazio fez 3-1 no Olímpico e ficou com o título. Em 2004, no único precedente entre as equipes numa semifinal, também deu Lazio.

» O Milan não perdeu em 11 das 12 últimas partidas que fez pela Coppa Italia. A equipe milanesa não sofreu gols em 6 das 8 vezes mais recentes que jogou em San Siro pela competição.

» Em grande fase desde que venceu o dérbi contra a Inter nas quartas da copa, o Milan está invicto há 12partidas. A Lazio enfrentou uma sequência de quatro derrotas seguidas, mas venceu seus três últimos compromissos oficiais com autoridade.

» Na última vez que o Milan jogou com a Lazio no Olímpico, pela Serie A desta temporada, vimos uma goleada: 4-1 para os donos da casa, com direito a tripletta de Immobile e show de Luis Alberto. O grande líder dos capitolinos neste momento, porém, é Milinkovic-Savic, que vive uma grande fase técnica e vem de dois gols no fim de semana.

» Impressiona o crescimento de produção de Bonaventura sob o comando de Gattuso: o ex-meia da Atalanta é o artilheiro da gestão, com cinco gols. Jack não havia anotado uma vez sequer antes da chegada do treinador. A melhora do camisa 5 impulsionou também o futebol de Çalhanoglu, finalmente adaptado ao esquema rossonero.

» O Milan chegou às semifinais após eliminar a Inter: fez 1-0 na prorrogação. Já a Lazio superou a Fiorentina pelo mesmo placar.

» Cotação média nas casas de aposta: Lazio 1,89 / Empate 3,56 / Milan 4,21

Lazio time provável (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

T: Simone Inzaghi. Desfalques: ninguém Pendurados: Thomas Strakosha (goleiro), Stefan Radu (zagueiro)

Brasileiros do elenco: Luiz Felipe (zagueiro), Maurício (zagueiro), Wallace (zagueiro), Lucas Leiva (meia), Felipe Anderson (atacante)

Milan time provável (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

T: Gennaro Gattuso. Desfalques: Marco Storari (g, lesão, volta em 1 semana), Andrea Conti (l, lesão, volta em 2 semanas), Luca Antonelli (l, lesão, volta incerta) Pendurados: Lucas Biglia (meia), Manuel Locatelli (meia), Fabio Borini (atacante), Patrick Cutrone (atacante)

Brasileiros do elenco: Nenhum

(in collaborazione con Calciopedia)