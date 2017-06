Seedorf, ombre cinesi: l'avventura allo Shenzhen è già finita

Si è conclusa l'avventura in Oriente di Clarence Seedorf. L'olandese verrà sostituito da Eriksson, a cui sarà affidata la guida dello Shenzhen FC, club che milita nella seconda divisione cinese. I dirigenti del club hanno deciso di non proseguire il campionato con il tecnico arrivato da pochi mesi e di consegnare la rosa a una vecchia volpe come lo svedese. Eriksson ha già avuto a che fare con il calcio orientale, avendo allenato nelle passate stagioni il Guangzhou e lo Shanghai SIPG.



L'ex milanista era tornato ad allenare, dopo la conclusione del rapporto con il club rossonero, nel luglio scorso. In buona compagnia, perchè nella China League One di recente altre vecchie conoscenze del calcio italiano avevano trovato sistemazione. Due glorie della Juventus: rispettivamente, nel Wuhann Zall Ciro Ferrara e nel Tianjin Quanjia Fabio Cannavaro. La fine dell'avventura è arrivata sui social, nello specifico sul profilo Weibo, il Twitter cinese.