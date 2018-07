Seedorf c.t.: lo cerca il Camerun

Finora non ha avuto molta fortuna e adesso rischia di scegliere un'altra bella gatta da pelare: Clarence Seedorf, secondo il portale Foot Mercato, sarebbe in procinto di allenare la nazionale del Camerun. La federcalcio del paese africano ha cercato l'ex milanista per ripartire dopo le fallimentari qualificazioni a Russia 2018, quando il belga Hugo Broos, reduce dal trionfo in Coppa d'Africa, è stato eliminato dalla Nigeria e successivamente esonerato.



Al momento il Camerun ha già un nuovo c.t. ed è Rigobert Song, storica bandiera dei Leoni Indomabili che da calciatore abbiamo visto anche in Serie A, con la maglia della Salernitana: a quanto pare, però, la federazione vuole un altro europeo e avrebbe puntato su Seedorf, che avrebbe come vice il suo connazionale Patrick Kluivert. Seedorf, che si era preso un periodo di pausa dopo i 5 mesi al Milan, è tornato ad allenare in inverno provando a salvare, senza riuscirci, il Deportivo la Coruña. Almeno adesso non salirebbe su un treno in corsa.