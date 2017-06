Se segni, ti sposo: Pogba-Julia Roberts, scatta il bacio

Per tutti gli anni novanta e nei primi anni duemila è stata il sogno proibito degli uomini di tutto il mondo. Vuoi per la bellezza semplice, acqua e sapone, vuoi per il fascino magnetico, Julia Roberts è diventata un'icona tra le attrici hollywoodiane, protagonista indiscussa delle commedie romantiche in particolare.



L'attrice, che ha recitato in pellicole famose come "Se scappi, ti sposo" e "Notting Hill", era presente all'Old Trafford per assistere al match tra Manchester United e West Ham, in cui Ibra e compagni non sono andati oltre il pari. A fine gara, la Roberts ha conosciuto i giocatori e uno di loro deve averla conquistata: si tratta di Paul Pogba, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla celebrità americana, che lo bacia sulla guancia.



In allegato, un commento che avrà generato l'invidia di molti: "Molto fortunato per aver ricevuto questo bacio. Oggi ho conosciuto non soltanto una grande attrice, ma anche una bellissima donna. Chi è fortunato ora?", il commento dell'ex Juventus, compiaciuto del privilegio avuto.