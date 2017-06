Scontri tra tifosi del Catania e della Cavese a Messina: ferita una 14enne

Momenti di paura questa mattina agli imbarcaderi di Messina. Come riferisce la Gazzetta del Sud si sono verificati scontri tra i tifosi del Catania e della Cavese con lanci di oggetti e l'esplosione di una bomba carta vicino al pulmino dei tifosi campani. Una 14enne è rimasta ferita dallo scoppio: una scheggia ha raggiunto la gamba della ragazza, trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico e medicata con alcuni punti di sutura.



In seguito è intervenuta la Polizia che ha dato il via alle identifiazioni e perquisizioni: rinvenute mazze e altri oggetti contundenti, sequestrati dalle forze dell’Ordine. A quanto sembra il tutto è nato dal coro "Forza Messina!" da parte dei sostenitori della Cavese che dovevano andare a Gela per la gara del campionato di Serie D mentre quelli del Catania erano diretti a Vibo Valentia per la sfida di Lega Pro.