Scommettitore incassa 82 mila euro con il Chelsea campione

Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto sul campo del West Bromwich Albion e ha conquistato matematicamente la Premier League facendo felici naturalmente tutti i tifosi dei Blues ma anche uno scommettitore inglese che con il sucesso del club di Abramovich ha portato a casa la bellezza di 82.000 euro.



Il giocatore, originario di Romford, all'inizio della stagione ha infatti puntato 10 sterline sul Newcastle in Championship, sullo Sheffield in League One), sul Portsmouth in League Two (5,00) mentre in Scozia sull’Hibernian (in Championship) e sul Livingston (League One). Ebbene tutte le previsioni si sono rivelate corrette, Chelsea compreso.



"È passato troppo tempo da quando la giocata è stata piazzata e vista la piccola cifra sborsata è impossibile risalire all’autore" sottolineano i bookmakers. L'identità rimane dunque nascosta ma di sicuro l'uomo misterioso avrà già brindato