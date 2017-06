Schweinsteiger, esilio finito: Mou gli riapre le porte dello United

Dopo quattro mesi di esilio Bastian Schweinsteiger è tornato finalmente ad allenarsi con la prima squadra del Manchester United. Lo riportano con grande evidenza i tabloid britannici, ricordando che il 32enne centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014, dopo l'arrivo di Josè Mourinho era stato prima messo sul mercato e poi escluso dalla rosa, costretto ad allenarsi con le giovanili o da solo all'Aon Training Complex, fuori dalla lista per l'Europa League e naturalmente mai convocato in Premier League.

Nella sessione di allenamento mattutino, l'ex Bayern Monaco, "ripescato" complice anche l'infortunio di Valencia (che però allo United gioca da laterale destro della difesa, posizione occupata da "Schweini" solo in emergenza), è apparso disteso e sorridente mentre faceva esercizi col pallone insieme a Wayne Rooney, che sembrava felice di assistere al ritorno in campo del suo compagno di squadra. Il tutto sotto lo sguardo vigile del tecnico portoghese, che non sta certo attraversando un periodo florido in Premier (solo 15 punti in 10 partite e la testa della classifica lontana 8 punti ndr) e potrebbe decidere di affidarsi all'esperienza del tedesco per mettersi alle spalle la crisi.