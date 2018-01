Schillaci a Premium: "Vicini come un padre, è stato l'allenatore di tutti"

Salvatore Schillaci, eroe del Mondiale 1990 azzurro, ha ricordato a Premium Azeglio Vicini nel giorno della sua scomparsa: "Per me questa è una giornata molto triste. Vicini per me è stato fondamentale. Ha sempre creduto in me, mi ha fatto esordire in Nazionale, mi ha dato grande successo e mi ha fatto scoprire un mondo totalmente diverso da quello che conoscevo fino a quel momento. Era una persona straordinaria, era molto riservato e non gli piaceva il palcoscenico".



L'ex attaccante continua: "Amava molto il gruppo, nel 1990 ha portato in Nazionale praticamente lo stesso gruppo del’Under 21. Ma la di là della persona e di cosa ha fatto a livello sportivo per me è stato anche un padre. Ha fatto tanto per il mondo del calcio e oggi scompare un simbolo: Vicini era l’allenatore di tutti gli italiani, non solo della Nazionale. Solo per qualche episodio non siamo andati in finale nel 1990 ma lui aveva creato un gruppo straordinario. Se ho raggiunto tanti obiettivi nella mia vita è tutto merito suo. Lo ringrazio di cuore, per me è stato tutto e lo porterò sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Sono molto vicino ai familiari".



Ecco cosa disse il ct a Schillaci prima dell’ingresso contro l’Austria: "Quando io arrivai a Coverciano lui mi accolse con grande entusiasmo e mi disse che quella per me era una grande opportunità da sfruttare nel migliore dei modi. Per lui ero una scommessa anche nei confronti dell’opinione pubblica. Ero solo un giovane promettente ma lui era convinto che io potevo starci in quel gruppo. Nella prima gara contro l’Austria il risultato non si sbloccava e lui mi mise dentro quando in panchina c’erano Serena e Baggio. Rischiò ma alla fine andò bene. A livello personale la scommessa l’ha vinta, non tutti credevano nelle mie qualità. Spero che venga ricordato nella giusta maniera perché è stato un grande esempio per tutti”.