Schalke, Meyer: "Mi sento bullizzato". E finisce fuori rosa

Non è la prima, non sarà l'ultima volta. Capita spesso che i giocatori in scadenza di contratto finiscano col litigare col club di appartenenza poco prima dell'addio definitivo: è accaduto a Younes all'Ajax, in passato alla Lazio ci sono stati i casi Pandev e Zarate: a Max Meyer, centrocampista centrale di 22 anni dello Schalke, è andata allo stesso modo. E ora è finito addirittura fuori rosa.



"Non sono mai preoccupato per il denaro, altrimenti avrei accettato la seconda offerta che mi è stata fatta dalla Schalke, che era migliorata - ha spiegato il giocatore alla Bild -. Semplicemente non voglio continuare a stare nello Schalke 04 e lavorare con il d.s. Christian Heidel. Soltanto questo. Ultimamente mi sento anche bullizzato. Non volevo parlarne pubblicamente, ma dopo tutte le falsità che sono uscite non potevo più stare zitto. Adesso molti potranno capire come ho trascorso gli ultimi due anni allo Schelke 04".



Meyer ha giocato titolare per almeno quattro mesi, da metà ottobre a metà febbraio, poi pian piano ha perso il posto e nell'ultima partita è stato escluso dalla lista dei convocati. Massimiliano Mirabelli, d.s. del Milan, l'ha seguito a lungo e non è escluso un ritorno di fiamma nella prossima sessione di mercato, nella quale i rossoneri rinforzeranno la rosa soprattutto con colpi a costo zero.