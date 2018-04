Scarpa d'Oro, è una sfida a suon di poker

Erano anni che non assistevamo a una sfida così appassionante, serrata, combattuta. Quella che in palio ha la Scarpa d’Oro, il trofeo che alla fine del campionato incorona il Re dei bomber d’Europa. In corsa, a contendersi lo scettro, i migliori del Continente. L’ultimo vincitore Leo Messi e il Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, certo. Ma con i soliti due marziani, prossimi rivali di Juve e Roma in Champions League, c’è anche un italiano, Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio, con la perla di tacco segnata a Cagliari, è a quota 24 reti in Serie A, che gli valgono il podio, a braccetto con Edinson Cavani del Paris Saint Germain e Harry Kane del Tottenham, entrambi già usciti dalla Champions e quindi pronti a scatenarsi nei loro campionati. In testa c’è Momo Salah, che nell’ultima partita del Liverpool ha messo in rete 4 gol. Proprio come Mauro Icardi, entrato nella Top10 grazie al poker rifilato alla Sampdoria.

A guardare le prime 10 posizioni, si scopre che chi ha segnato più di tutti in realtà è Jonas del Benfica: 31 centri in 27 gare, sì, ma in Portogallo, campionato con un coefficiente di difficoltà più basso. L’ultima vittoria di un italiano è quella di Francesco Totti del 2007. Undici anni dopo, la Scarpa d’Oro potrebbe tornare a Roma con Immobile, Lazio. O almeno riavvicinarsi con Salah, ex Roma.