Scandalo in Inghilterra: maxi-frode fiscale, Newcastle nei guai

Numerosi arresti, oltre 180 agenti in azione tra Inghilterra e Francia, le sedi dei club Chelsea, West Ham e Newcastle perquisite: il calcio inglese è travolto da un nuovo scandalo, il sospetto è una maxi-frode fiscale.



L'operazione di polizia è cominciata all'alba dopo settimane di indagini e ricerche. Gli inquirenti hanno sequestrato decine di pc, cellulari e registri per trovare prove e riscontri su una sistematica evasione delle tasse da parte di personaggi attivi nel mondo del calcio.



Tra gli arrestati c'è anche Lee Charnley, managing director del Newcastle. La squadra allenata da Benitez ha recentemente conquistato l'aritmetica promozione in Premier League: a pochissimi giorni dalla festa, ora è nei guai.