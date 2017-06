Scandalo Eldense, "Gli italiani comprano club esteri per combine". Fernandez in manette

Dopo la sconfitta per 12-0 contro il Barcellona B, si allarga l'indagine legata all'Eldense, squadra di terza divisione spagnola di proprietà italiana. La dirigenza e parte dei giocatori hanno accusato la cordata italiana di essere coinvolta in scommesse e un giro di llegalità tanto che l'allenatore, Filippo Vito Di Pierro, è stato arrestato. E' stato fermato anche Nobile Capuani, figura di riferimento del gruppo di investitori del nostro Paese che possiedono l'Eldense.

In manette anche, e questa è forse la cosa più paradossale dell'intera vicenda, Mikey Fernandez, il cui pianto disperato al fischio finale della sfida aveva fatto il giro del mondo. Il 20enne ex canterano del Valencia, che su Twitter aveva scritto un messaggio di scuse dichiarando di aver vissuto "Il giorno più duro della mia vita calcistica", dopo una notte in guardina è stato al tribunale di Elda per deporre davanti al giudice che si occupa del Caso Eldense.



Al momento sono cinque le gare sulle quali indagano gli inquirenti, tutte del 2017: dal 0-4 del Villarreal al 0-12 contro il Barça B. Mentre su Twitter il club ha ringraziato per le dimostrazioni di sostegno e fiducia di Federazione e Lega, su La Repubblica si riannodano i fili di un gioco che in Italia sembra già visto. Gli stessi Capuani e Di Pierro sarebbero legati a Ercole De Nicola, ds de L'Aquila ai tempi dell'inchiesta Dirty Soccer sulle categorie minori del nostro calcio.



E proprio questo sembra il nuovo modus operandi degli investitori italiani: serie B, ma anche Lega Pro, sarebbero più controllati e quindi le cordate comprano club esteri di campionati minori (Malta, Ungheria, Bulgaria oppure, appunto, terza divisione spagnola) con l'obiettivo di alterare le partite per guadagnare dal calcioscommesse. Secondo David Aguilar, membro del cda dell'Eldense, i proprietari in settimana andavano dai giocatori a ordinare il risultato. Gran parte della rosa addirittura pagava per giocare, anche 700 euro a partita, visto che giocare contro il Barcellona B fa curriculum.