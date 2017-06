Scandalo calcio inglese, il Telegraph: "Anche Cellino tra i corrotti"

Lo scandalo che ha travolto il calcio inglese si allarga, continuano le rivelazioni del Daily Telegraph ed è coinvolto anche Massimo Cellino. Il nome dell'ex presidente del Cagliari e attuale proprietario del Leeds United viene fatto assieme ad altri nelle ultime rivelazioni del giornale inglese, che fanno luce sullo scandalo delle tangenti in Championship.

Secondo quanto riporta il Telegraph, Cellino sarebbe caduto nello stesso tranello che ha "fregato" Allardyce: i reporter si sono finti addetti ai lavori per farsi dire come bypassare le regole della Football Association sulle TPO (Third Party Ownership). Nel videodegli incontri con i giornalisti in incognito Cellino spiega come aggirare le regole inglesi che vietano le terze proprietà, proprio come l'ex ct della nazionale inglese. Il Leeds United, e quindi Cellino, si è rifiutato di commentare l'accaduto senza prima vedere il video in questione.

Non solo Cellino però, gli altri due nomi grossi coinvolti sono Tommy Wright, vice allenatore del Barnsley e Jimmy Floyd Hasselbaink, tecnico del Queens Park Rangers. Anche in questo caso i giornalisti si fingono agenti e riprendono tutto. Wright accetta 5.000 sterline in contanti per aiutare l'agenzia fittizia di calciatori dell'estremo oriente ad acquistare giocatori del Barnsley e guadagnare dai trasferimenti. Wright si proclama innocente, ma il Barnsley per ora lo ha sospeso. Hasselbaink nei video si dice pronto a volare nell'estremo oriente per 55.000 sterline a viaggio, per acquistare giocatori della stessa scuderia fittizia. Anche lui si dichiara innocente. Ma i filmati sembrano inchiodare tutti.