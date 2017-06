Scandalo calcio inglese, Cellino si difende: "Non sono corrotto"

"Non ho commesso reati. Non mi sono fatto corrompere. Ho solo indicato una strategia aziendale". Prova a difendersi il proprietario del Leeds Massimo Cellino dopo che le rivelazioni del Daily Telegraph lo hanno indicato come uno dei protagonisti dello scandalo corruzione che ha travolto il calcio inglese.

L'ex presidente del Cagliari sarebbe stato contattato dall’agente genovese Pino Pagliara (l’uomo che nel corso di una cena al ristorante San Carlo di Manchester avrebbe svelato i nomi di otto tecnici di Premier corrotti), che avrebbe organizzato l’incontro con i rappresentanti della fantomatica società indonesiana interessata al fenomeno delle terze proprietà e alla vendita dei giocatori della scuderia. Cellino avrebbe suggerito una strada per entrare in affari con la società asiatica: "Voi acquistate il venti per cento del pacchetto azionario e in questo modo partecipate agli utili. Il calcio è una brutta storia. Le spese per i club sono elevatissime. E’ un salasso continuo" ha detto.

"Dov’è la sorpresa?" si sono chiesti in Inghilterra riguardo al coinvolgimento di Cellino, ma il centro dell’inchiesta resta in Gran Bretagna, dove il governo ha sollecitato un’indagine approfondita e la polizia ha avviato un’inchiesta. In attesa delle prossime rivelazioni, continuano a saltare le teste: dopo l’addio dialla nazionale inglese, è stato esonerato anchevice allenatore del Barnley, fotografato mentre intascava una bustarella con 5.000 sterline. Il QPR ha invece aperto un’inchiesta interna per analizzare la posizione di: nel suo caso non ci sarebbe una corruzione diretta, ma si sarebbe reso disponibile a recarsi a Singapore e a discutere un rapporto di consulenza con la fantomatica società inventata dai reporter del Telegraph. Hasselbaink avrebbe quantificato una parcella da 55.000 sterline per le sue prestazioni, con lo scopo di favorire i giocatori controllati dalla finta agenzia dell’Estremo Oriente. Il manager olandese cerca di difendersi "Non ho promesso nulla. Non ho compiuto nessun reato. Mi sono solo reso disponibile ad un eventuale incontro".